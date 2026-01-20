Visitan el Centro de Salud Valle Hermoso

Autoridades del IMSS-Bienestar Regional realizaron la tarde de ayer a las 15:00 horas, una visita inesperada al Centro de Salud Valle Hermoso, donde sostuvieron una reunión con el personal del nosocomio para informar sobre la situación laboral y administrativa derivada del cierre del inmueble.

Acciones de la autoridad sobre el cierre del centro de salud

Durante el encuentro, el doctor Josué Tadeo Hinojosa Soto dio a conocer que los más de 45 empleados del Centro de Salud recibirán su pago de manera normal durante el periodo en el que el edificio ha permanecido cerrado, luego de que partes del techo colapsaran, representando un riesgo para trabajadores y pacientes.

Cabe recordar que el pasado 5 de diciembre de 2025, autoridades del Centro de Salud Valle Hermoso determinaron el cierre del inmueble tras la caída de una sección del techo en uno de los consultorios. Desde entonces, el personal no ha podido brindar servicios como vacunación, consultas médicas, atención dental y trabajos de laboratorio en ese lugar.

Detalles sobre el pago a empleados durante el cierre

Asimismo, se informó que el personal será reinstalado en distintos centros de salud de las colonias de esta ciudad mediante oficios de comisión, con el objetivo de que puedan retomar.