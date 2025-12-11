Retiran sellos de Centro de Salud

Personal del Centro de Salud Rector Valle Hermoso, retiró ayer al mediodía los sellos colocados por Protección Civil, los cuales impedían el acceso al inmueble debido al riesgo que representa el desprendimiento de la losa del edificio.

La directora del Centro de Salud, doctora Rosa Isela Cobos, instruyó a los trabajadores a ingresar para retirar artículos de oficina, como escritorios, archiveros, impresoras y material operativo, con el fin de reubicarlos temporalmente en los distintos centros de salud ubicados en las colonias de la ciudad.

Debido a que no pueden continuar laborando en el edificio principal, el personal deberá distribuirse en estas unidades para mantener la atención médica a la población.

Cabe recordar que la semana pasada Protección Civil había instalado sellos de prohibición luego de que una parte del techo colapsara mientras se realizaban consultas, situación que evidenció el grave deterioro de la construcción, la cual tiene una antigüedad de al menos 70 años.

El riesgo de un colapso mayor en gran parte del inmueble sigue siendo latente, motivo por el que se mantiene restringido el acceso.

A pesar de ello, ayer el personal logró ingresar para rescatar equipo y documentación necesaria para continuar con sus labores, echo que se realizó sin supervisión ni con material o equipo de seguridad necesario

Se espera que en los próximos días la Secretaría de Salud del Estado emita una declaración oficial para informar si el edificio será rehabilitado, cuánto durarían los trabajos, o si deberá ser demolido por completo.

Es bueno saber que en el año 2007, una verificación enviada por la misma Secretaria de Salud del Estado, con arquitectos, dictaminó que el edificio debería de ser demolido en su totalidad, sin embargo la acción no se llevó a cabo.

También es importante mencionar que en el sexenio pasado, se invirtió más de un millón y medio de pesos en el programa "La Clínica es Nuestra", cuando el centro de Salud paso a formar parte de IMSS Bienestar, sin embargo, dicho recurso se aplicó en la fachada del nosocomio, sin poner interés en la losa a punto de caer del inmueble.



