Olvidan remolque de vaquería móvil

Un remolque utilizado como taquería móvil fue abandonado durante varias horas a un costado de la carretera 82, luego de que aparentemente se zafara del vehículo que lo remolcaba.

El incidente ocurrió ayer por la mañana, cuando la unidad que transportaba el carrito perdió el enganche, provocando que el remolque quedara varado y obstruyendo parcialmente uno de los carriles de circulación, lo que representó un riesgo para los automovilistas que transitaban por la zona.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con testigos, el remolque permaneció en el lugar por varias horas hasta que finalmente algunas personas arribaron y se lo llevaron. Aunque el hecho pudo haber provocado un accidente vial, no se registraron incidentes ni se reportó la situación ante la oficina de Tránsito local.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?