Piden a maestros no exagerar la lista de útiles escolares

A pocos días de que inicie el ciclo escolar, autoridades educativas hicieron un llamado a los docentes para ser conscientes en la elaboración de las listas de útiles, evitando excesos que representen una carga económica para los padres de familia.

El profesor Jorge Mata Álvarez, jefe del Centro Regional para el Desarrollo Educativo, señaló que muchas familias no cuentan con los recursos suficientes para solventar gastos elevados en un solo momento.

"Hay que ser conscientes y pedir solo lo necesario o básico y poco a poco, no todo al mismo tiempo", expresó. De acuerdo con denuncias de algunos padres, hay maestros que ya han entregado listas que superan los mil pesos por alumno, además de especificar los lugares donde deben adquirirse dichos materiales, lo cual ha generado inconformidad en la comunidad escolar.