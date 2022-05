Realizarán festejo virtual a maestros

El profesor José María Villarreal Flores, jefe del Centro Regional para el Desarrollo Educativo de la ciudad, dijo que este año no pasaría desapercibido el festejo a los maestros.

Recordó que no se había podido celebrar a los maestros en los últimos dos años, debido a la pandemia y aunque este año no se reunirán, la celebración no quedará desapercibida.

"Habrá varios premios, entre ellos un auto, todos los maestros que se registraron podrán participar y esperamos que corran con suerte", dijo el profesor, quien explicó que la rifa se llevaría a cabo en páginas de la educación.