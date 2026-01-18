Hartos de la pirotecnia habitantes deL fracc. Las Flores

Habitantes del fraccionamiento Las Flores manifestaron su molestia ante el uso constante de pirotecnia en el área verde del sector, situación que, aseguran, se ha vuelto recurrente durante las noches.

De acuerdo con los vecinos, son principalmente jovencitos quienes todas las noches "truenan cuetes", provocando fuertes estruendos que afectan la tranquilidad del lugar. Los ruidos, señalaron, resultan especialmente molestos para personas que regresan cansadas de sus jornadas laborales, así como para quienes padecen alguna enfermedad.

Carmen García, vecina del fraccionamiento, indicó que los sonidos generados por la pirotecnia alteran el descanso de las familias y generan incomodidad entre los habitantes del sector. "Hay personas enfermas y adultos mayores que se ven afectados por el ruido", comentó. Si bien los vecinos reconocen que durante los festejos de Navidad y Año Nuevo es común el uso de pirotecnia, consideran que a estas fechas del año debería prohibirse o, al menos, restringirse su uso a ciertos horarios, con el fin de preservar la tranquilidad y el bienestar de quienes viven en el fraccionamiento.