Tamaulipas

Piden antidoping para entrenadores

De acuerdo con las denuncias, algunos entrenadores presentan actitudes y formas "extrañas"
  • Por: Jorge Mancha
  • 21 / Agosto / 2025 -
  • COMPARTIR
Piden antidoping para entrenadores

Padres de familia han solicitado pruebas de antidopaje a entrenadores de la Liga Pequeña de Béisbol local.

Un nuevo señalamiento ha surgido en torno al béisbol local, luego de que padres de familia solicitaran, de manera anónima, la aplicación de pruebas antidopaje a los entrenadores de la Liga Pequeña de Béisbol Municipal.

De acuerdo con las denuncias, algunos entrenadores presentan actitudes y formas "extrañas" al llegar a los entrenamientos, lo que ha despertado preocupación entre los padres, quienes buscan garantizar un entorno sano y seguro para los jóvenes jugadores.

Aunque no se ha señalado a ningún entrenador en específico, la petición busca que esta práctica de verificación se lleve a cabo como medida preventiva, con el objetivo de evitar cualquier situación que pudiera afectar a los menores.

Cabe recordar que en los últimos meses el béisbol municipal ha estado en el centro de la polémica, primero por las peleas registradas entre jugadores y ahora por la exigencia de aplicar controles antidopaje en la liga infantil, lo que mantiene a este deporte bajo la atención pública en la ciudad.

EL MAÑANA RECOMIENDA