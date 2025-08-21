Piden antidoping para entrenadores

Un nuevo señalamiento ha surgido en torno al béisbol local, luego de que padres de familia solicitaran, de manera anónima, la aplicación de pruebas antidopaje a los entrenadores de la Liga Pequeña de Béisbol Municipal.

De acuerdo con las denuncias, algunos entrenadores presentan actitudes y formas "extrañas" al llegar a los entrenamientos, lo que ha despertado preocupación entre los padres, quienes buscan garantizar un entorno sano y seguro para los jóvenes jugadores.

Aunque no se ha señalado a ningún entrenador en específico, la petición busca que esta práctica de verificación se lleve a cabo como medida preventiva, con el objetivo de evitar cualquier situación que pudiera afectar a los menores.

Cabe recordar que en los últimos meses el béisbol municipal ha estado en el centro de la polémica, primero por las peleas registradas entre jugadores y ahora por la exigencia de aplicar controles antidopaje en la liga infantil, lo que mantiene a este deporte bajo la atención pública en la ciudad.