Conductor ebrio provoca choque

Un hombre de 67 años de edad, identificado como Alfredo Pérez, provocó un fuerte accidente la noche del sábado en el fraccionamiento Infonavit Eduardo Chávez, luego de conducir bajo los efectos del alcohol.

De acuerdo con el reporte oficial, el conductor manejaba un vehículo Ford tipo Marquis sobre la calle Ingenieros Agrónomos, casi en su cruce con Ingenieros Civiles, cuando perdió el control de la unidad e impactó un automóvil que se encontraba estacionado a un costado de la banqueta.

Tras el primer golpe, el vehículo terminó chocando contra una vivienda, causando daños tanto en el exterior como en el interior del domicilio.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron considerables.

El responsable fue detenido y trasladado al complejo de seguridad pública, donde se confirmó que conducía en estado de ebriedad.

Minutos más tarde, un hombre que se identificó como su hermano, acudió al sitio del percance y dialogó con los afectados, comprometiéndose a cubrir los daños ocasionados.



