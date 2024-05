Recomendaciones por onda de calor

Valle Hermoso, Tam.

Una intensa ola de calor se espera para esta semana en la región, por lo que las autoridades de Protección Civil ya hicieron una recomendación a los habitantes.

A partir de hoy y hasta el jueves, se esperan sensaciones térmicas de hasta más de 40 grados centígrados, dijo Emanuel Regil Borrego, subdirector del departamento de Protección Civil.

Dijo que se registrará un fenómeno de aparición de nubes "comulonimbus" que causan aire sofocante en la región, por lo que recomendó algunas acciones como: no dejar sustancias gaseosas en los vehículos, no dejar encendedores, perfumes, baterías de dispositivos, bajar las ventanas de los autos, no llenar por completo los tanques de gasolina, cargar combustible por la tarde o noche y no inflar demasiado los neumáticos.

Recomendó también tener cuidado con serpientes, arañas, escorpiones y otros animales que con el calor se irritan y suelen atacar.

Comentó que es bueno ingerir suficiente agua, no dejar cilindros de gas al sol, no encender calentadores de agua, mantenerse en lugares frescos y no sobre calentar los cables de energía eléctrica.

Con pequeñas acciones, Protección Civil dijo que podrían evitarse situaciones lamentables en esta localidad durante los siguientes días.

Para el día jueves, se espera que las temperaturas vuelvan a la normalidad y en este caso hasta algunas precipitaciones se registren en Valle Hermoso, de acuerdo a la información brindada por el departamento antes mencionado.