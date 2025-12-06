Colapsa techo en consultorios

Una parte del techo de los consultorios del Centro de Salud Rector Valle Hermoso colapsó alrededor de las 14:30 horas del viernes, mientras se realizaban consultas médicas a pacientes.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, ya que el personal que se encontraba en el lugar actuó de inmediato y evacuó el edificio para evitar cualquier riesgo adicional.

¿Cómo ocurrió el colapso en el Centro de Salud?

Elementos de Protección Civil arribaron minutos después para asegurar el área afectada y colocar cintas de restricción, con el fin de impedir el acceso a más personas mientras se evalúan los daños.

Acciones de Protección Civil tras el incidente

Hasta el momento, ninguna autoridad de salud ha dado a conocer detalles sobre lo ocurrido, y por motivos de seguridad se ha impedido la entrada a los medios de comunicación.

Detalles sobre la estructura del Centro de Salud

Cabe destacar que el edificio del Centro de Salud tiene más de 30 años de existencia y aunque ha sido sometido a trabajos de remodelación, aún conserva partes de la estructura original, lo que podría haber influido en el incidente.