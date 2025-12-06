Colapsa techo en consultorios

Colapsa techo en consultoriosAfortunadamente, no se registraron personas lesionadas, ya que el personal que se encontraba en el lugar evacuó el edificio
Una parte del techo de los consultorios del Centro de Salud Rector Valle Hermoso colapsó alrededor de las 14:30 horas del viernes, mientras se realizaban consultas médicas a pacientes.
Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, ya que el personal que se encontraba en el lugar actuó de inmediato y evacuó el edificio para evitar cualquier riesgo adicional.
¿Cómo ocurrió el colapso en el Centro de Salud?
Elementos de Protección Civil arribaron minutos después para asegurar el área afectada y colocar cintas de restricción, con el fin de impedir el acceso a más personas mientras se evalúan los daños.
Acciones de Protección Civil tras el incidente
Hasta el momento, ninguna autoridad de salud ha dado a conocer detalles sobre lo ocurrido, y por motivos de seguridad se ha impedido la entrada a los medios de comunicación.
Detalles sobre la estructura del Centro de Salud
Cabe destacar que el edificio del Centro de Salud tiene más de 30 años de existencia y aunque ha sido sometido a trabajos de remodelación, aún conserva partes de la estructura original, lo que podría haber influido en el incidente.