Alertan por enjambres de abejas

La Dirección de Protección Civil y Bomberos emitió un llamado de alerta a la población debido al aumento de enjambres de abejas detectado en los últimos días en esta comunidad.

El comandante de la corporación, Jesús Hernández Buentello, advirtió que las altas temperaturas registradas en la región son un factor que puede propiciar que las abejas se tornen más agresivas, incrementando el riesgo de ataques a personas.

Asimismo, exhortó a los habitantes a evitar provocar o acercarse a los enjambres, y a reportar de inmediato su presencia a las autoridades competentes para su retiro seguro.

Hay que recordar que este mismo año, al menos dos personas han fallecido en esta localidad debido al ataque de abejas africanas, por lo que se pidió extremar precauciones.