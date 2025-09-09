Fuertes lluvias en V. Hermoso

Tal como se había pronosticado, en esta ciudad comenzaron a registrarse las primeras lluvias fuertes de la semana, mismas que, de acuerdo con especialistas, podrían extenderse durante varios días más.

El responsable del monitoreo del clima en Valle Hermoso, Aurelio Silva Salazar, informó que existe un 70 por ciento o más de probabilidades de lluvia desde este martes y hasta el próximo domingo, por lo que se espera que la mayor parte de la semana se mantenga con precipitaciones en la región.