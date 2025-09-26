Llega Frente Frío

El ingreso del Frente Frío Número 4 se registró en esta ciudad después de las 14:30 horas de ayer, provocando un descenso muy ligero en las temperaturas.

De acuerdo con los reportes, el termómetro pasó de los 38 grados centígrados a los 32, además de sentirse una ligera lluvia en distintos sectores del municipio.

Aurelio Silva Salazar, encargado del monitoreo del clima, informó que la precipitación se mantendría solo durante la tarde de ayer y que para este viernes ya no se esperaban lluvias.

Sin embargo, puntualizó que las condiciones meteorológicas pueden variar en cualquier momento.

"Es importante mantenerse alertas a los cambios en el clima, ya que de presentarse alguna variación se estará informando oportunamente a través de los diferentes medios", señaló.