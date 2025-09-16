Amenazan lluvias

Las condiciones del clima cambiaron de manera repentina y se prevé que durante gran parte de esta semana se registren lluvias en la región, así lo dio a conocer Aurelio Silva Salazar, encargado del monitoreo climático.

El funcionario explicó que hasta el fin de semana pasado no se tenían precipitaciones anunciadas; sin embargo, las condiciones meteorológicas variaron, aumentando las probabilidades de lluvia.

De acuerdo con el pronóstico, se espera que hacia finales de la semana exista hasta un 70 por ciento de probabilidad de precipitaciones, mientras que en los demás días la posibilidad se mantendrá entre el 40 y el 50 por ciento.