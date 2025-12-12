Domingo de frío y lluvias

Bajas temperaturas acompañadas de precipitaciones se esperan para este domingo en la ciudad, informó ayer Aurelio Silva Salazar, encargado del monitoreo del clima en Valle Hermoso.

De acuerdo con el funcionario municipal, para el domingo podría registrarse una temperatura mínima cercana a los 14 grados centígrados, además de una probabilidad de lluvia superior al 65 por ciento en esta localidad.

Detalles sobre el clima en Valle Hermoso

Silva Salazar explicó que durante el día de mañana sábado las temperaturas oscilarán entre los 20 y 30 grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado; sin embargo, para el domingo el cielo se cerrará y podrían presentarse precipitaciones en la región.

Recomendaciones ante el clima inestable

El clima inestable podría mantenerse hasta el próximo martes, según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional. Finalmente, recomendó a la población extremar precauciones, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger especialmente a personas vulnerables como adultos mayores, niños y quienes padecen enfermedades respiratorias.

Pronóstico extendido hasta el martes

Las condiciones climáticas adversas podrían prolongarse, lo que hace necesario que la ciudadanía esté atenta a las actualizaciones del clima y siga las recomendaciones de las autoridades.