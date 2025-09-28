Agreden en Victoria a maestro jubilado

Un profesor jubilado, residente de la ciudad de Valle Hermoso, sufrió un ataque verbal y físico por parte de un supuesto radiólogo en la ciudad de Victoria, capital del estado de Tamaulipas. El profesor Carlos Pérez Rodríguez, maestro jubilado de esta ciudad, dijo que acudió a la capital del estado a realizar unos trámites el pasado viernes. Estando en dicha ciudad acompañado de su esposa, reclamaron a una dama un espacio de estacionamiento en una de las calles del centro. "El reclamo no fue agresivo, fue con respeto y solo como un comentario", dijo el maestro, sin embargo, la dama lo tomó en otro sentido y acudió a su pareja para informarle que supuestamente le habían faltado al respeto. No pasaron muchos minutos cuando la pareja de la dama, un supuesto "radiólogo" de la capital, bajó de un vehículo y tomó una roca, primero para romper el cristal delantero del maestro, pero después no contento bajó un bate de madera e insultó y golpeó al profesor en varias ocasiones. El hecho sería denunciado en la capital del estado y se espera que el maestro y su familia obtengan justicia ante lo sucedido. Lo anterior refleja la situación que algunas personas, sobre todo adultos mayores, viven ante los problemas de otros que al final terminan explotando y pasando situaciones como las que se acaba de mencionar.