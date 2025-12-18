Cierra Valle Hermoso el 2025 sin empleos

La falta de empleos fijos continúa siendo una de las principales problemáticas que enfrenta la clase obrera en la ciudad de Valle Hermoso, donde a diario se observa a personas solicitando una oportunidad laboral en distintos puntos de la localidad.

¿Qué está causando la falta de empleos en Valle Hermoso?

Durante la jornada de ayer, en la plaza principal de Valle Hermoso, se pudo observar a un grupo de más de cinco personas sentadas en una banca, quienes esperaban una respuesta positiva luego de haber entregado solicitudes de empleo en diferentes establecimientos.

La situación es considerada crítica, ya que la mayoría de las empresas maquiladoras que durante años operaron en esta ciudad han dejado de ofrecer oportunidades laborales a la población local, reduciendo de manera significativa las fuentes de empleo.

Impacto del cierre de maquiladoras en la comunidad

De acuerdo con información recabada, se sabe que para el próximo año, específicamente en el mes de febrero, una de las pocas maquiladoras que aún permanecen en el parque industrial tiene previsto retirarse de la comunidad, lo que podría agravar aún más el panorama laboral en Valle Hermoso.