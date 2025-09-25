Lloverá hoy

El encargado del monitoreo del clima en esta ciudad, Aurelio Silva Salazar, informó que existe más de un 50 por ciento de probabilidad de lluvias para Valle Hermoso a partir de este jueves, principalmente desde el mediodía.

Silva Salazar explicó que en los últimos días se han registrado cambios drásticos en las condiciones meteorológicas, ya que en ocasiones no se contempla lluvia para esta región y, sin embargo, el fenómeno se presenta de manera repentina.

Ante este pronóstico, recomendó a los habitantes de la ciudad extremar precauciones, especialmente al momento de conducir por carreteras y caminos rurales, donde las lluvias pueden generar riesgos adicionales.