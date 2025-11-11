Realiza la UAT carrera pedestre

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó con éxito la Primera Gran Carrera UAMVH 5 K, que reunió a más de 900 participantes. El recorrido inició a temprana hora y la comunidad de Valle Hermoso demostró su entusiasmo y espíritu deportivo en un recorrido por las principales avenidas de esta localidad.

¿Cuál fue el objetivo de la carrera?

La carrera tuvo como propósito fortalecer la unión familiar y ensalzar los valores universitarios que impulsa el rector Dámaso Anaya Alvarado, al fomentar el deporte y la formación integral de los estudiantes, así como la cercanía con la comunidad de este municipio.

¿Qué categorías participaron en el evento?