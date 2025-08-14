Inicia campaña contra el dengue

Con el objetivo de prevenir la presencia del dengue en la comunidad, autoridades de la Jurisdicción Sanitaria número X y del Gobierno Municipal dieron ayer el banderazo de inicio a la Segunda Jornada Nacional de Lucha contra el Dengue.

El acto se llevó a cabo a las 10:30 horas, frente al Palacio Municipal, contando con la presencia de funcionarios estatales y municipales, así como del personal de salud.

En su mensaje, el doctor Ricardo Adame, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número X, informó que las brigadas de vectores trabajarán en todas las colonias de la ciudad, realizando diversas acciones como fumigación, control larvario, descacharrización y promoción de medidas preventivas entre la población.

"Lo que buscamos es evitar la presencia del dengue en nuestra comunidad y proteger la salud de todos", enfatizó Adame durante el arranque oficial.

Esta jornada forma parte de una estrategia nacional que se implementa simultáneamente en distintos municipios del país para combatir la propagación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya.