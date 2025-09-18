Aumenta el riesgo de contraer dengue

Habitantes de la ciudad han denunciado en los últimos días una mayor presencia de mosquitos, tras las intensas lluvias registradas en la región.

Ante esta situación, se espera que las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria Número X refuercen las acciones de control y prevención contra los zancudos, conocidos transmisores de diversas enfermedades.

De acuerdo con los reportes, todavía se prevén más días lluviosos, lo que podría aumentar el riesgo de proliferación de estos insectos por la acumulación de agua en patios, solares baldíos y espacios públicos.

Las autoridades de salud han hecho un llamado en varias ocasiones para que la población elimine criaderos y mantenga limpios sus hogares, con el fin de reducir la propagación de los zancudos y proteger la salud de la comunidad.