Fumigan escuelas de Valle Hermoso

Personal de la Jurisdicción Sanitaria Número 10 ejecuta acciones de fumigación en diversas escuelas de Valle Hermoso, tanto en el área urbana como en la zona rural, informó el jefe jurisdiccional, doctor Ricardo Adame Garza.

¿Cuál es el objetivo de la fumigación?

El funcionario explicó que estas labores tienen como objetivo reducir riesgos de enfermedades relacionadas con vectores entre la población estudiantil. Señaló que mantener los planteles libres de criaderos contribuye a la protección de los menores.

¿Cómo puede colaborar la ciudadanía?

Adame Garza agregó que la Jurisdicción continuará visitando la mayoría de las escuelas del municipio para reforzar acciones de prevención sanitaria. Exhortó a la ciudadanía a colaborar manteniendo limpios los espacios donde los niños pasan la mayor parte del día, con el fin de disminuir la presencia de mosquitos y otras plagas que pueden generar padecimientos comunes.