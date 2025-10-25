Limpian canaletas

Con el propósito de prevenir encharcamientos y garantizar un mejor desagüe pluvial, personal de Obras Públicas realizó labores de limpieza en canaletas de distintos sectores de la ciudad, ante la posible llegada de lluvias la próxima semana.

El Secretario del Ayuntamiento, Juan Manuel Arredondo, informó que estas acciones forman parte de los trabajos preventivos que se realizan de manera periódica, especialmente durante la temporada de huracanes, la cual concluye el próximo 30 de noviembre.

¿Qué áreas fueron atendidas?

Entre los puntos atendidos se encuentra la canaleta de la calle Siete, donde se efectuaron labores de limpieza y retiro de desechos desde la calle Río Bravo hasta la carretera 82, con el fin de permitir un flujo adecuado del agua durante las precipitaciones.

¿Cuál es el compromiso de las autoridades?