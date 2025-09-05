Visita el diputado a Valle Hermoso

El diputado federal, César Augusto Verástegui Ostos "El Truco", visitó este jueves la ciudad de Valle Hermoso para estar presente en un informe de gobierno local. Fue abordado por medios de comunicación respecto a señalamientos sobre un presunto desfalco millonario en la pasada administración estatal. Al respecto, el legislador señaló que se trata de "puros dimes y diretes" y sostuvo que serán las autoridades competentes quienes, en su momento, se encargarán de aclarar cualquier situación legal relacionada con dichos señalamientos. Durante su visita, Verástegui, considerado una de las principales figuras del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas, hizo un llamado a la militancia panista de Valle Hermoso para unirse de cara a la elección del presidente del Comité Directivo Municipal del partido, programada para este domingo. "No hay gallos aún, nadie ha levantado la mano, todo lo que haremos será conforme a los estatutos del partido y por medio de elecciones entre la militancia", expresó "El Truco", en cuanto a próximas elecciones locales o del Estado. Con este mensaje, el diputado reiteró su compromiso con la unidad interna del PAN y con el fortalecimiento de la vida democrática dentro del instituto político.