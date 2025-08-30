Cubren barda del Panteón Antiguo

A dos meses de celebrarse el Día de Muertos, autoridades locales dieron inicio a los preparativos con la colocación de frases célebres en la barda del Panteón Antiguo, ubicado en la zona centro de la ciudad.

La iniciativa busca rendir homenaje a los fieles difuntos y al mismo tiempo embellecer uno de los sitios más tradicionales de la localidad, donde cada año miles de familias acuden para colocar ofrendas florales y recordar a sus seres queridos.

El Panteón Antiguo se encuentra entre la calle Sexta y la calle Séptima, colindando con la avenida Revolución y la calle Victoria, punto de gran concurrencia durante la conmemoración de noviembre.