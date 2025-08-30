Cubren barda del Panteón Antiguo

Cubren barda del Panteón AntiguoCon frases célebres en conmemoración a los difuntos
A dos meses de celebrarse el Día de Muertos, autoridades locales dieron inicio a los preparativos con la colocación de frases célebres en la barda del Panteón Antiguo, ubicado en la zona centro de la ciudad.
La iniciativa busca rendir homenaje a los fieles difuntos y al mismo tiempo embellecer uno de los sitios más tradicionales de la localidad, donde cada año miles de familias acuden para colocar ofrendas florales y recordar a sus seres queridos.
El Panteón Antiguo se encuentra entre la calle Sexta y la calle Séptima, colindando con la avenida Revolución y la calle Victoria, punto de gran concurrencia durante la conmemoración de noviembre.
Con estas acciones, las autoridades municipales buscan mantener vivas las tradiciones y fortalecer el arraigo cultural en torno a una de las fechas más significativas para la comunidad.