Listas las papelerias para regreso a clases

Con la cercanía del regreso a clases, papelerías de la ciudad se preparan para recibir a cientos de padres de familia que, después de la primera quincena de agosto, comenzarán a surtir las listas de útiles escolares para sus hijos.

Gabino Mendoza, empleado de una reconocida papelería ubicada en la zona centro, señaló que artículos como mochilas, cuadernos, colores, juegos de geometría y otros materiales serán los más solicitados en esta temporada previa al inicio del ciclo escolar.

Asimismo, destacó que las ventas se mantendrán favorables durante septiembre, cuando, ya iniciado el ciclo, las papelerías continúen atendiendo la demanda de forrado de libros, copias y diversos artículos adicionales solicitados por las escuelas.

Los comerciantes del ramo en la zona centro, se sienten muy entusiasmados por las buenas ventas que se avecinan, por lo que podría quedar una buena derrama económica en esta región.