Ambulantes esperan el regreso a clases

Los vendedores ambulantes de esta ciudad se preparan con optimismo para el próximo inicio del ciclo escolar, previsto en una semana, confiando en que sus ventas mejorarán tras varias semanas de bajas ganancias.

Durante más de un mes, los comerciantes informales han tenido que recorrer más calles y enfrentar una disminución en sus ingresos.

Sin embargo, con el regreso de los estudiantes a clases, esperan instalarse en las afueras de las escuelas y recuperar la estabilidad económica que caracteriza esta temporada.

Antonio, vendedor de fruta preparada, comentó ayer que este regreso a clases representa una oportunidad importante para regularizar sus ingresos.

"En una semana estaremos mejorando, gracias a la venta con los alumnos y maestros en las escuelas", expresó.

Los comerciantes ambulantes ven en esta etapa del año un respiro para sus actividades, pues el movimiento escolar impulsa la economía local y les brinda la posibilidad de recuperarse tras una temporada complicada.