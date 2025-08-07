Preocupa a comercios el consumo de alcohol

Comerciantes del primer cuadro de la ciudad han manifestado su creciente preocupación por la presencia constante de personas en situación de calle, algunas de las cuales consumen alcohol y sustancias tóxicas a plena luz del día en diferentes puntos del centro de Valle Hermoso.

A pesar de los esfuerzos de las autoridades policíacas por controlar esta problemática, hasta el momento no se han obtenido resultados visibles y el problema persiste.

El caso más reciente se registró este miércoles en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas y la calle Madero, donde dos personas fueron observadas inhalando químicos desde una bolsa de plástico, mientras limpiaban cristales en un crucero muy transitado de la ciudad.

El hecho ocurrió a plena luz del día y frente a decenas de automovilistas y peatones, lo que generó molestia y una mala imagen.

Comerciantes y vecinos de la zona han expresado su inquietud por la inseguridad y el deterioro del entorno urbano, y hacen un llamado a las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto con urgencia, no solo por la imagen de la ciudad, sino por el bienestar de estas personas que requieren atención especializada.