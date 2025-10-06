Agobia incrementos en la canasta básica

Jornaleros de la ciudad manifestaron su preocupación ante el incremento constante en los precios de los productos de la canasta básica, los cuales aseguran que ya resultan difíciles de adquirir con los ingresos que perciben por sus trabajos temporales.

Eleazar Perales, residente de la colonia Los Pinos, señaló que actualmente se requiere invertir más de mil 500 pesos por semana para poder comprar solo los artículos más indispensables, como frutas, verduras, tortillas y huevo.

"El dinero ya no alcanza. Lo poco que uno gana se va en comida, y ni así se completa para todo", comentó el trabajador, quien destacó que los empleos temporales apenas permiten cubrir las necesidades más básicas del hogar.