Bajan ventas en Valle Hermoso

La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Vallehermoso informó que los negocios locales atraviesan por una mala racha en sus ventas, situación que ha generado preocupación entre los comerciantes formales de la ciudad.

Jesús Hernández Herrera, presidente de la Canaco, señaló ayer que la crisis económica de los últimos días ha impactado de manera directa en la actividad comercial, reflejándose en ingresos bajos y con el riesgo latente de que algunos establecimientos se vean obligados a cerrar sus puertas.

El representante del sector destacó que existe confianza en que la situación pueda mejorar en el transcurso de un mes, cuando se desarrollen los tradicionales festejos del Día de Muertos, temporada que suele generar una mayor derrama económica en la región.