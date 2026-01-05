Baja el precio de la gasolina

Varias estaciones de combustible del grupo SAYRO de esta ciudad, anunciaron el sábado una reducción en los precios de sus combustibles.

El empresario Jesús Roberto Sáenz, dijo la tarde del sábado que la reducción en el precio de la gasolina regular es de hasta dos pesos, mientras que la premiun es de un peso por litro.

En el Diésel también habrá un ajuste de baja, según lo comentó el entrevistado.

Dijo que dicha acción se baja en el apoyo y compromiso que la empresa tiene con las familias de esta comunidad.

En datos breves, la gasolina regular se vende desde el pasado fin de semana en 18.99 pesos el litro, la premium en 20.99 pesos el litro y el diesel en 21.49 pesos el litro.



