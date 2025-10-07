Reportan presencia de manada de jabalís

Elementos de Protección Civil de Valle Hermoso emitieron ayer una advertencia a la población para extremar precauciones al circular sobre la carretera 82, rumbo a la ciudad de Matamoros, luego de que la mañana de ayer se reportara la presencia de una manada de jabalís en la zona.

De acuerdo con los reportes, alrededor de las 07:00 horas, al menos seis ejemplares fueron avistados sobre el kilómetro 132 de dicha vía, ocasionando momentáneamente la obstrucción del tráfico y poniendo en riesgo a los automovilistas que transitaban por el lugar.

Jorge Tovar, subdirector del Departamento de Protección Civil de Valle Hermoso, informó que estos animales suelen desplazarse en grupo y pueden aparecer de manera repentina sobre la carretera, lo que representa un peligro considerable, especialmente durante las primeras horas del día o al anochecer.

El funcionario exhortó a los conductores a manejar con precaución, reducir la velocidad y mantenerse atentos al camino para evitar accidentes.