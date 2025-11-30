Listos restauranteros para festejos navideños

Puestos de comida y restaurantes de la ciudad se declararon listos para las buenas ventas que podrían generar las tradicionales posadas navideñas, una temporada en la que aumenta considerablemente la preparación de alimentos para empresas, escuelas y diferentes grupos sociales.

Raúl Castellanos, reconocido propietario de uno de los restaurantes más populares del municipio, informó ayer que ya comenzaron a elaborar alimentos en mayores volúmenes, debido a que diversos negocios y organizaciones han iniciado con anticipación sus celebraciones decembrinas.

"Las posadas ya comenzaron, muchas empresas y grupos están adelantando fechas para asegurar espacios y obtener mejores precios en sus pedidos", señaló Castellanos, quien agregó que este periodo representa una de las mejores oportunidades del año para el sector gastronómico local.

Los establecimientos continuarán recibiendo pedidos durante las próximas semanas, en las que se espera un incremento significativo en la demanda de platillos tradicionales y banquetes especiales para eventos.