Atienden Bomberos reporte de fuga de gas

HECHOS

Fue la noche del pasado lunes, cuando una llamada al 911 alertó a las autoridades de que en la calle Hidalgo y 16 de la colonia Soberón, había un fuerte olor a gas butano.

De inmediato, personal de la dependencia a cargo del comandante Jesús Hernández Buentello, acudieron al lugar y después de recorrer varias calles y subir a las azoteas de algunos negocios, encontraron que era la pipa de un camión la que despedía el olor.

"No es gas butano, es amoniaco o fertilizante para la tierra, aquí en este taller trabajaron con la pipa y quedó el fuerte olor pero la pipa ya está vacía", dijo el comandante.

"No es gas butano, es amoniaco o fertilizante para la tierra, aquí en este taller trabajaron con la pipa y quedó el fuerte olor pero la pipa ya está vacía"

Después de la extensa revisión y de que los vecinos quedarán con la información de lo qué se trataba, los Bomberos se retiraron del lugar, pues además de que ya no había riesgo, pues la pipa ya no contaba con el fertilizante, no había modo de moverla del lugar hasta la mañana de ayer.