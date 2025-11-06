Aumentan los casos de viciosos

El problema de las personas en situación de calle con adicciones se ha vuelto cada vez más evidente en la zona centro de la ciudad, donde varios individuos deambulan sin preocupación alguna y consumen sustancias tóxicas a plena luz del día.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con reportes ciudadanos, aunque algunas de estas personas han sido detenidas y trasladadas a barandilla, posteriormente regresan a las calles del primer cuadro de la ciudad, donde continúan con las mismas conductas sin mostrar remordimiento alguno.

Ayer por la mañana, se observó a dos individuos caminando a escasos metros de la Presidencia Municipal, portando una bolsa que contenía pegamento industrial, la cual inhalaban sin recato alguno frente a transeúntes y comerciantes.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?