Sin control presencia de perros callejeros

La presencia de perros callejeros continúa sin control en distintos sectores de la ciudad, donde vecinos han reportado que algunos de estos animales provocan destrozos y riegan la basura de los depósitos ubicados en la vía pública.

A pesar de las reiteradas quejas, ninguna autoridad de la Jurisdicción Sanitaria ha informado sobre la existencia de algún departamento o programa dedicado al control animal, lo que mantiene la problemática sin una atención clara.

Por lo pronto, los animales en estado de calle siguen observándose tanto en la zona centro como en las colonias aledañas, y no solo se trata de perros; también se han registrado avistamientos de caballos, principalmente en sectores con menor vigilancia.

Habitantes de varias colonias como don Jesús Matias Hernández, hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para atender la situación, pues consideran que representa un riesgo tanto para la salud pública como para la seguridad vial.