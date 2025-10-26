Cae patrulla a un canal

Elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas sufrieron un accidente la noche del pasado viernes, cuando la unidad en la que se desplazaban cayó accidentalmente de un puente ubicado en la brecha 122, a la altura de la colonia Juan José Tamez.

Se trató de la patrulla marcada con el número 1939, la cual, por razones aún no precisadas, terminó en el fondo de una canaleta que atraviesa el citado sector y conecta con dicha colonia.

Hasta el ayer se desconocía si los elementos realizaban labores de vigilancia de rutina o si participaban en alguna persecución al momento del incidente.

Afortunadamente, ninguno de los oficiales resultó lesionado, y con el apoyo de una grúa local se logró rescatar la unidad, que solo presentó daños menores.

El percance ocurrió poco después de las 22:00 horas del pasado viernes, sin que se registraran mayores afectaciones en la zona.