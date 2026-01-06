Largas filas en pago de la luz

Desde temprana hora de ayer se registraron largas filas de personas en las afueras de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Valle Hermoso, donde usuarios acudieron a realizar el pago puntual de su recibo de energía eléctrica correspondiente al último mes del año 2025.

De acuerdo con lo observado, la fila se prolongó durante varios minutos debido a que dentro de las oficinas de la CFE únicamente se cuenta con dos cajeros automáticos, uno habilitado para pago en efectivo y otro para pago con tarjeta bancaria, lo que ralentizó la atención a los usuarios.

Cabe destacar que en Valle Hermoso aún existen personas que no cuentan con el conocimiento o acceso para realizar el pago de su recibo de energía eléctrica a través de otras sucursales bancarias, tiendas de conveniencia o aplicaciones móviles, por lo que optan por acudir directamente a las oficinas de la paraestatal.

Desde hace varios meses no se observaba una fila de hasta 100 metros de longitud, como la registrada ayer, reflejando la alta afluencia de usuarios que buscan cumplir en tiempo y forma con el pago de su servicio eléctrico.



