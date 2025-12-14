Estará abierta Oficina Fiscal de Valle Hermoso

El titular de la Oficina Fiscal de Valle Hermoso, ingeniero Jorge Suárez, informó que el personal de la dependencia estará laborando durante los próximos días del año, con el objetivo de que los habitantes de esta ciudad puedan aprovechar los descuentos en recargos por concepto de placas, engomados y otros trámites que actualmente se ofrecen.

¿Qué descuentos ofrece la Oficina Fiscal de Valle Hermoso?

El funcionario señaló que únicamente los días 25 de diciembre y 1 de enero la Oficina Fiscal de Valle Hermoso permanecerá cerrada. El resto de los días se trabajará de manera normal, en horario habitual de oficina.

Jorge Suárez hizo un llamado a las personas que cuentan con adeudos en engomados y placas para que acudan antes de que concluya el año, a fin de regularizar su situación y beneficiarse de los descuentos que la Secretaría de Finanzas mantiene vigentes en esta dependencia.

Horarios de atención de la Oficina Fiscal en diciembre

Asimismo, destacó que esta temporada es una de las de mayor afluencia de contribuyentes que acuden a realizar trámites, por lo que el personal de la Oficina Fiscal estará atendiendo a todos los ciudadanos que así lo requieran.

Llamado a regularizar adeudos en placas y engomados