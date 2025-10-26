Choca, se da a la fuga y regresa

Un vehículo de la marca Nissan tipo Sentra, en el que viajaban una madre de familia y su hija, fue impactado al mediodía de ayer en el cruce de la calle Tercera y carretera 82, por otro automóvil cuyo conductor se dio a la fuga tras el accidente.

De acuerdo con testigos, el responsable sería un automóvil de la marca Honda tipo Accord color blanco, de modelo reciente, el cual colisionó contra el Sentra y posteriormente huyó del lugar.

Minutos después, elementos de la Policía Vial Municipal dieron a conocer que el vehículo responsable era conducido por una mujer adulta que al final se arrepintió de haber huido y acudió a las oficinas de la corporación para enfrentar su responsabilidad.

Afortunadamente, la madre y su hija no resultaron con lesiones graves, aunque el vehículo en el que viajaban sufrió daños considerables en la parte delantera.

En el sitio también se presentaron paramédicos de la Ambulancia de Voluntarios de Valle Hermoso, quienes brindaron atención preventiva a las ocupantes del automóvil afectado.

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas del accidente, por lo que las autoridades competentes continúan con las investigaciones correspondientes.