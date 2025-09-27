Denuncian agresión a menor de soldados

Propietarios de un negocio de lavado de vehículos, ubicado en el kilómetro 119.500 de la carretera 82, denunciaron ante la Fiscalía General de Justicia del Estado a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), a quienes acusan de agresión física y verbal contra un menor de edad.

De acuerdo con la versión de los afectados, los hechos ocurrieron la tarde del pasado jueves, alrededor de las seis de la tarde, cuando una cuadrilla de la SEDENA ingresó al establecimiento para revisar dos vehículos que se encontraban en proceso de lavado.

Los dueños señalan que, al no obtener información precisa sobre los automóviles, los uniformados insultaron, amedrentaron y golpearon a un joven de 15 años que en ese momento se encontraba al cuidado del lugar, ya que la mayoría de los trabajadores había concluido su jornada.

Fue hasta ayer viernes que los propietarios acudieron a la Fiscalía para interponer formalmente la denuncia correspondiente.