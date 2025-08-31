Mujer termina ´montada´ en camellón del centro

Una mujer terminó con su vehículo arriba del camellón central de la avenida Lázaro Cárdenas, tras una mala maniobra registrada la tarde del viernes en la zona centro de la ciudad.

El percance ocurrió alrededor de las 18:00 horas en el cruce de la avenida Lázaro Cárdenas, conocida como la carretera 120, y la calle Rosalinda.

La conductora, que prefirió no identificarse, manejaba una camioneta Ford tipo Edge cuando intentó incorporarse a la citada avenida.

Según relató la propia automovilista, otra camioneta se le cerró en el paso, lo que provocó que perdiera el control y terminara sobre el camellón central.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Vial Municipal, quienes auxiliaron a la mujer y realizaron las labores correspondientes para evitar mayores contratiempos en la vialidad.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, quedando todo en daños materiales y el susto para la conductora.