Mujer da a luz en un vehículo

Una mujer de 24 años de edad dio a luz a su bebé ayer por la mañana dentro del vehículo en el que era trasladada, luego de no alcanzar a ingresar al Hospital General de Valle Hermoso.

De acuerdo con la información, fue alrededor de las 06:30 horas cuando familiares arribaron al nosocomio con la joven, sin embargo, el trabajo de parto ya se encontraba muy avanzado y el bebé prácticamente estaba naciendo.

Ante esta situación, médicos del Hospital General realizaron un parto fortuito dentro de la unidad móvil, ya que el producto se encontraba parcialmente afuera y no era posible trasladar a la paciente a otra área.

El procedimiento resultó exitoso, logrando un parto natural sin complicaciones. Posteriormente, la madre fue trasladada a la sala de urgencias, donde se reportó en buen estado de salud, al igual que su recién nacido.

Personal médico destacó que la rápida intervención permitió salvaguardar la integridad tanto de la madre como del bebé.



