Choca la camioneta de su jefa

Una mujer causó un accidente vehicular y posteriormente armó un escándalo en la mañana de ayer, al chocar una camioneta contra la banqueta en el cruce de la calle Segunda con la avenida Revolución.

De acuerdo con testigos, la dama conducía una camioneta de la marca Jeep, tipo Compass, la cual afirmó no ser de su propiedad, sino de su patrona, y con evidente nerviosismo aseguraba que "la iban a matar".

Tras el accidente, la mujer se mostró alterada y no proporcionó su identidad. Aunque no se confirmó oficialmente si estaba en estado de ebriedad, testigos señalaron que aparentaba haber consumido alcohol.

Momentos después, un vehículo particular llegó al lugar y trasladó a la conductora al Hospital General, donde, según el personal de enfermería, se registraron escenas de alteración y gritos.