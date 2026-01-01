Muere en el panteón

Un hombre fue localizado sin vida al interior del panteón ubicado en la brecha 117, lo que movilizó a las autoridades durante la tarde del pasado martes.

De acuerdo con la información preliminar, el sujeto, quien presuntamente se encontraba en situación de calle, habría ingresado al panteón para resguardarse de las bajas temperaturas o para pasar sus últimas horas junto a una tumba; sin embargo, las causas hasta el momento no han sido confirmadas.

Acciones de la autoridad tras el hallazgo

Trascendió que el hombre era conocido por deambular de manera frecuente por las calles de la ciudad, aparentemente bajo los influjos del alcohol. Hasta ayer, su identidad permanecía desconocida, por lo que las autoridades realizaban las indagatorias correspondientes para localizar a posibles familiares.

Detalles sobre el hombre encontrado en el panteón

Al momento de ser encontrado, vestía pantalón color café, chamarra negra, camisa verde y gorra color rojo. Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y llevar a cabo las diligencias legales correspondientes.