Piden evitar falsos llamados de auxilio

Las autoridades de emergencia hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar los falsos reportes, luego de que nuevamente se registrara una movilización innecesaria durante la noche del miércoles.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con la corporación, se recibió un aviso indicando que una persona se encontraba tirada a un costado de la carretera Sendero en el kilometro 63, cerca del poblado Anáhuac. Sin embargo, al arribar la ambulancia al punto señalado, no se encontró a nadie en el lugar.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El comandante de Protección Civil y Bomberos, Jesús Hernández Buentello, informó que este tipo de situaciones siguen ocurriendo con frecuencia. "A la semana recibimos entre dos y tres falsos llamados", señaló. Explicó que estos reportes no solo generan un gasto operativo y la movilización innecesaria de las unidades, sino que también representan un riesgo para los elementos que se trasladan a toda velocidad para intentar brindar ayuda.

Las autoridades reiteraron la importancia de hacer un uso responsable de los números de emergencia, pues mientras las unidades atienden reportes falsos, podrían estar dejando de asistir a personas que realmente necesitan apoyo urgente.