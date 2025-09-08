Motociclistas heridos en fuerte accidente

Un aparatoso accidente se registró la noche del sábado en la zona centro de la ciudad, luego de que dos jóvenes que viajaban a bordo de una motocicleta chocaran contra una camioneta en el cruce de calle Segunda y Río Bravo.

El conductor de la motocicleta, identificado como José Luis, de 16 años de edad, resultó con fractura de tibia y peroné, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital General a bordo de una ambulancia de voluntarios de esta ciudad.

Su acompañante también resultó lesionado, quedando ambos tendidos sobre el pavimento tras el impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, la camioneta involucrada, una Ford tipo F150, se detuvo en el lugar para auxiliar a los jóvenes, sin embargo, trascendió que los motociclistas aparentemente contaban con bebidas alcohólicas, situación que podría definir su responsabilidad en el accidente.

Al sitio acudieron auxiliares viales, quienes se encargaron de atender la situación y realizar las averiguaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.



