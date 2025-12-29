Adolescente se estampa contra poste de madera

Un adolescente de tan solo 15 años de edad protagonizó un accidente vehicular la madrugada de ayer, luego de estamparse contra un poste de madera en el cruce de la calle Aquiles Serdán y la avenida Lázaro Cárdenas.

¿Cómo ocurrió el accidente en Reynosa?

El percance fue reportado alrededor de las 01:50 horas de este domingo, cuando se alertó a las autoridades sobre un jovencito que había chocado su vehículo frente a una conocida gasolinera del sector.

El conductor fue identificado como Víctor, de 15 años de edad, quien manejaba un automóvil de la marca Nissan tipo Sentra. Al lugar acudieron elementos de la Policía Vial Municipal, quienes al dialogar con el menor se percataron de que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol, además de hacerlo sin la edad legal correspondiente.

Acciones de la autoridad tras el accidente

De inmediato, los agentes procedieron a localizar a los padres del adolescente para notificarles sobre lo sucedido y para que se hicieran responsables de los daños ocasionados. El jovencito no presentó lesiones de gravedad; sin embargo, fue trasladado al Hospital General de esta ciudad para su valoración médica.

Detalles del accidente y consecuencias

El vehículo Nissan Sentra resultó prácticamente destrozado, mientras que el poste de energía eléctrica terminó partido en dos, por lo que los daños materiales deberán ser cubiertos por los padres del menor, conforme a lo establecido por la ley.