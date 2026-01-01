Vuelca un médico de Valle Hermoso

Un médico adscrito al Hospital General de Valle Hermoso, sufrió una aparatosa volcadura la mañana de ayer sobre la carretera 82, a la altura del kilómetro 138, en el tramo con rumbo a la ciudad de Matamoros.

De acuerdo con la información recabada, el profesionista de la salud viajaba a bordo de un vehículo de la marca Honda, tipo Civic, cuando durante las primeras horas del día perdió el control de la unidad y terminó volcado fuera de la cinta asfáltica.

¿Cómo ocurrió el accidente del médico en Valle Hermoso?

De manera extraoficial, se presume que el conductor se encontraba bajo los influjos del alcohol al momento del accidente. En el lugar quedó el vehículo siniestrado, el cual presentaba rastros de sangre, lo que hacía suponer que el conductor había resultado con alguna lesión. Sin embargo, al arribo de paramédicos de Valle Hermoso y de la ciudad de Matamoros, no se localizó a ninguna persona en el sitio, encontrándose únicamente los gafetes que lo identifican como trabajador del Hospital General de Valle Hermoso.

Detalles confirmados sobre el accidente en carretera 82

Horas más tarde trascendió que el médico se encontraba en su domicilio particular y que, afortunadamente, no presentó lesiones de gravedad. El doctor fue identificado únicamente con el nombre de Eliud, siendo ampliamente conocido entre el personal del Hospital General de Valle Hermoso.

Impacto en la comunidad tras volcadura de médico

Este incidente ha generado preocupación entre los habitantes de Valle Hermoso, quienes esperan que se tomen medidas para prevenir accidentes similares en el futuro.