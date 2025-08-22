Entregan material de oficina a jefaturas de sector educativo

Con el propósito de fortalecer el trabajo administrativo y académico en las diferentes áreas educativas, el Centro Regional para el Desarrollo Educativo (CREDE) llevó a cabo la entrega de material de oficina a las jefaturas de sector de nivel básico.

La entrega se realizó ayer por la mañana y entre el material distribuido destacan computadoras, tabletas y escritorios, herramientas que contribuirán a un mejor desempeño de las labores escolares.

Jorge Mata Álvarez, jefe del CREDE en Valle Hermoso, informó que estas acciones forman parte de la preparación que la Secretaría de Educación del Estado está realizando para el próximo inicio del ciclo escolar.